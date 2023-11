Un grup de elevi de la Liceul Iulia Zamfirescu din Mioveni a efectuat zilele trecute o vizita la Penitenciarul Mioveni, participand la o activitate speciala cu accent pe prevenirea delincventei juvenile.Activitatea s-a desfasurat sub forma unui dialog interactiv intre persoanele aflate in detentie si elevii prezenti.Tema principala a discutiei a fost constientizarea riscurilor asociate consumului si traficului de droguri, promovarea unei atitudini responsabile in randul tinerilor si ... citeste toata stirea