Un numar de 4.794.670 pensionari era inregistrat in iulie 2022 in Romania, dintre acestia in jur de 160.000 fiind din Arges. Dintre acestia, 714.544 aveau perioade lucrate in agricultura, pensia medie fiind de 508 lei. Din numarul total al pensionarilor din sistemul public de pensii, numarul celor care s-au pensionat la limita de varsta era de 3. ... citeste toata stirea