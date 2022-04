Pensionarii pot obtine talonul de pensie in format electronic

Casa Judeteana de Pensii Arges vine cu noutati pentru persoanele care detin cont in portalul CNPP si care doresc transmiterea in format electronic a talonului de pensie.Pentru transmiterea documentului de informare prin functionalitatea care a fost dezvoltata in portal cererea va fi adaugata in portal, numai din contul personal al beneficiarului.Trebuie sa aveti cont in portalul CNPPPasii care trebuie urmati pentru a putea obtine talonul in format electronic sunt urmatorii: se acceseaza ... citeste toata stirea