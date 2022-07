Penticostalii din Davidesti vor cimitirul lor!

Adeptii confesiunii penticostale din comuna Davidesti, vor sa aiba un cimitir al lor! Oamenii se plang ca atunci cand le moare cineva drag, sunt nevoiti sa il ingroape acolo unde gasesc si se plimba de la un cimitir la altul, in cautarea locului de odihna vesnica. In plus, neavand un cimitir pentru penticostali, la inmormantari se lovesc de atitudinea dusmanoasa a localnicilor care nu privesc cu ochi buni obiceiurile cultului penticostal, ritualul fiind diferit fata de cel al ortodocsilor!In ... citeste toata stirea