Seful Centrului de Retinere si Arestare Preventiva, din cadrul IPJ Arges, comisar sef Ciprian Marangoci a fost retinut de procurorii DIICOT, vineri seara. Acesta a fost prins in flagrant in timp ce primea mita pentru a acorda favoruri unui arestat preventiv. Ofiterul a ajuns in arest pentru 500 de euro si un cartus de tingari potrvit unui comunicat de presa remis de DIICOT. Iata mai jos ce trebuia sa faca in schimbul mitei. M.S."La data de 28.07.2023, procurorii Directiei de Investigare a ... citeste toata stirea