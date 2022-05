Pentru droguri isi bate mama!

O familie din Campulung, traieste un adevarat cosmar din cauza fiului lor. Tanarul, in varsta de 21 de ani, este dependent de droguri. Cand intra in sevraj si nu are bani sa isi cumpere doza necesara isi agreseaza parintii ca sa primeasca bani. In luna aprilie, Judecatoria Campulung a emis un ordin de protectie, pe care duminica, tanarul l-a incalcat. Si-a lovit mama si a ajuns in arest.Duminica, politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au fost sesizati prin dispeceratul 112, cu ... citeste toata stirea