Pentru o miciuna, a ajuns in arest!

Dragoste cu sila nu se poate, de asta s-a convins un tanar, in varsta de 29 de ani, din Pitesti, care a ajuns in arest dupa ce a incercat sa-si forteze fosta iubita sa se impace cu el. A amenintat-o pe fosta partenera ca va publica pe internet poze incendiare cu ea, daca nu va relua relatia. Speriata, fata a cerut ajutorul politistilor. Descoperirea anchetatorilor este amuzanta, dar greseala se plateste!O tanara in varsta de 27 de ani, s-a prezentat la Politie si a reclamat ca fostul ei iubit ... citeste toata stirea