Perchezitii in Coremi!

Mascatii au descins luni, in blocul Coremi, din Pitesti, la domiciliul unui individ suspectat de furt. Acesta, alaturi de un complice, a spart o societate de unde a furat mai multe telefoane mobile si un laptop. In timpul perchezitiilor oamenii legii au gasit mai multe cutii in care erau depozitate produsele furate. Faptasii au fost retinuti.Cercetarile au fost efectuate de catre politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei 1 Politie Pitesti, sub supravegherea Parchetului de pe ... citeste toata stirea