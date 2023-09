La data de 26 septembrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Pitesti, pun in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Arges si 8 mandate de aducere, in patru cauze penale, privind savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si de mare risc si efectuare, fara drept, de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, a transmis IPJ ... citeste toata stirea