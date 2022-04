Pescuitul platicii la bologneza

Pescuitul la platica cu bologneza este un stil hibrid, gandit pentru ape curgatoare. Bologneaza este o undita dotata cu mandrina si inele la baza. Actiunea si comportamentul in drill pe care undita le detine (tehnic discutand), nu au grad de comparatie.Acest stil de pescuit permite pescarului sa se adreseze pe apele curgatoare unor portiuni de apa mai mari. In acest mod, sansele de localizare a bancului de platica cresc. Atat pe rau cat si pe lac, platica va migra in bancuri. Linia principala ... citeste toata stirea