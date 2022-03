Peste 10 milioane de romani, saraciti de facturile la energie!

Potrivit unui comunicat al Asociatiei Energia Inteligenta (AEI), remis, luni, criza facturilor a adus 10 milioane de romani in saracie energetica, iar masurile propuse de la 1 aprilie 2022 vor aduce facturi si mai mari.In 5 ianuarie 2021, AEI a publicat studiul "Politicile publice destinate combaterii saraciei energetice si de diminuare a bazinului de consumatori vulnerabili", iar conform studiului, in anul 2019, 30,5% din gospodariile din Romania se gaseau in saracie energetica (13,7% din ... citeste toata stirea