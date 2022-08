Peste 100 de absenti, la a treia proba la BAC

Ieri in judetul Arges a avut loc a treia proba scrisa la sesiunea din toama a examenului de Bacalaureat. Eelvii au sussinut proba scrisa la proba la alegere a profilului si specializarii anatomie, bilogie, fizica, georgafie, filozofie, informatica, etc. Inspectoratul Judetean Scolar Arges a transmis ca nu a fost eliminat niciun elev.Proba scrisa la alegere a profilului si specializarii, s-a tinut in 5 centre de examen constituite in judet. S-au inscris pentru sustinerea probei 732 candidati. ... citeste toata stirea