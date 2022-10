Peste 200.000 de bulbi de lalele vor fi plantati in parcurile pitestene

Inca de la sfarsitul lunii septembrie, S.C. Salpitflor Green S.A a inceput plantarea bulbilor de lalea in parcurile, gradinile publice si in zonele verzi din Pitesti.Pana in prezent, s-au plantat 28.400 de bulbi de lalele in: Parcul "Lunca Argesului", Parcul Central, Parcul Lumina, urmand ca, pana la sfarsitul lunii noiembrie, sa fie plantati, in total, peste 200.000 de bulbi de lalea din 50 de soiuri.In Parcul "Lunca Argesului" si in Parcul Trivale s-au plantat si 71.600 de bulbili, fiind ... citeste toata stirea