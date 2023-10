Peste 200 de motociclisti au participat sambata, in Piata Primariei Pitesti, la Parada Moto, organizata de cluburile moto Archangels MC Romania si Bad Breed MC Pitesti, in cadrul evenimentului "Golden Tulip 2023 - Pitesti International Music Contest". M.D.Iubitorii sportului pe doua roti si pitestenii aflati dupa-amiaza in Piata Primariei au putut admira cele mai frumoase motoare. Participantii au fost de la majoritatea cluburilor moto argesene: Bad Breed MC, Archangels MC, Restu' ... citeste toata stirea