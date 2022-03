Peste 45.000 de chestionare completate!

Argesenii au luat in serios autorecenzareaArgesul se situeaza in primele zece judete, dupa Bucuresti, an statistica privind autorecenzarea. In doua saptamani, argesenii au completat peste 45.000 de chestionare. Salariatii care participa la recensamant si completeaza formularul online primesc o zi libera, indiferent ca sunt salariati la stat sau la privat.Duminica, la doua saptamani dupa ce a inceput autorecenzarea, in Arges au fost inregistrate in total 45.305 chestionare. In prima ... citeste toata stirea