Peste 500 de argeseni si-au platit retroactiv contributia la pensii

Pana la 31 august 2023, persoanele care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public, au posibilitatea legala de a plati retroactiv contributia la pensii pentru 6 ani, in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta. Potrivit datelor de la Casa Judeteana de Pensii Arges, in perioada 1 octombrie 2020-20 septembrie 2022, 518 argeseni au optat pentru plata retroactiva a contributiei la pensii. I.I.Casa Judeteana de Pensii Arges reaminteste ca persoanele care nu au calitatea de ... citeste toata stirea