Sarbatorile Pascale au adus, anul acesta, in Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean din Pitesti (SJUP) un numar mare de pacienti din cauza exceselor alimentare sau de alcool. De asemenea, sute de pacienti au apelat la 112 din cauza traumatismelor, problemelor cardiace si repiratorii.Potrivit Cristinei Cazacu, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Arges, in cele patru zile, in Vinerea Mare, Sambata Mare, prima si a doua zi de Paste, 709 pacienti s-au prezentat ... citeste toata stirea