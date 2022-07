Peste 75% din populatia Pitestiului a participat la recensamant

Primaria Municipiului Pitesti a anuntat ca recensamantul populatiei si locuintelor continua, pana in data de 17 iulie 2022, cu cea de-a doua etapa: recenzarea in teren.Aceasta se realizeaza prin interviuri fata in fata, cu deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta ale cetatenilor care nu s-au autorecenzat online sau care nu au finalizat corect si complet formularele de recensamant, in perioada 14 martie - 27 mai 2022.Cetatenii municipiului Pitesti si-au aratat deschiderea de a ... citeste toata stirea