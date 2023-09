Peste 85.000 elevi incep scoala in Arges, astazi. La nivelul tarii sunt insa aproape 3 milioane elevi, care incheie avacanta si de azi intra la cursuri.Fiecare unitate de invatamant din judet are libertatea de a-si organiza festivitatea de deschidere a anului scolar la ce ora doreste si cu ce invitati din cadrul administratiei locale vrea, astfel ca in tot judetul vor fi prezenti primarii, viceprimarii si consilierii locali, de pe raza comunitatii respective. Dupa cum s-a transmis, adeverinta ... citeste toata stirea