Peste 87 mii de elevi au inceput scoala

Ieri a fost prima zi de scoala pentru cei 87.325 de elevi argeseni inscrisi in noul an scolar. In tot judetul au fost organizate festivitati de deschidere, iar emotiile au fost atat de partea elevilor, cat si a profesorilor si parintilor.In tot judetul nu s-a inregistrat ieri pana la ora pranzului, niciun incident negativ, legat de deschiderea noului an scolar. Din cei 87.325 elevi, la stat sunt 84.400 (54.600 in mediul urban si 29.800 in mediul rural) iar 2925 la privat (2825 in mediul urban ... citeste toata stirea