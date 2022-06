Pianista Ieva Dudaite , in premiera, la Filarmonica

Melomanii sunt asteptati in aceasta seara, de la ora 19, in Sala Simfonia din cadrul Filarmonicii Pitesti, la un concert simfonic extraordinar. Alaturi de membrii orchestrei institutiei, revine dirijorul Theo Wolters. Solista va fi pianista Ieva Dudaite din Lituania.Programul cuprinde W.A. Mozart - Concertul pentru pian si orchestra nr. 23 si, in premiera, Serenada nr. 1 de Johannes Brahms, lucrare din anii de tinerete ai compozitorului, cantata foarte rar de orchestrele simfonice. Al 11- lea ... citeste toata stirea