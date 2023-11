In perioada 05.11.2023, ora 14:30 - 08.11.2023, ora 06:30, Piata Calea Bucuresti (Ceair) va fi inchisa pentru lucrari de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, anunta reprezentantii Primariei Pitesti.Cetatenii municipiului Pitesti isi pot face aprovizionarea, in perioada in care aceasta piata este inchisa, din celelalte piete din municipiu si anume: Trivale, Gavana, Smardan, Traian.Pietele functioneaza dupa urmatorul program:luni - vineri: 06:30-19:30;sambata: 06:30 - 14:30;duminica: 06: ... citeste toata stirea