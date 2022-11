Pictura murala facuta de elevi la Spitalul de Pediatrie

Un proiect demarat de elevii Liceului de Arta Dinu Lipatti la Spitalul de Pediatrie a prins viata. Micii artisti au pictat zidul curtii interioare, acolo unde conducerea a amenajat un loc de joaca pentru pacienti. Personaje de poveste au fost conturate in culori atractive aducand bucuria in sufletele micutilor internati.Initiativa a apartinut elevilor si profesorilor de la Liceul de Arta "Dinu Lipatti" din Pitesti. In jur de 40 de adolescenti au participat, zilnic, la pictura care infatiseaza ... citeste toata stirea