Pierderile de apa din retea, verificate cu aparatura de ultima generatie

Asa cum am anuntat intr-un comunicat anterior, o echipa specializata a SC Apa Canal 2000 SA si o echipa de la Compania de Apa Targoviste Dambovita SA, au participat in perioada 11 - 13 mai 2022 la un program comun de detectie a pierderilor de apa in reteaua de distributie a apei potabile din municipiul Pitesti, orasul Stefanesti si comuna Bascov.In cadrul acestui program cele doua echipe au efectuat in paralel verificari si operatiuni de detectie a pierderilor in retelele de apa, fiind ... citeste toata stirea