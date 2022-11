Piesa de teatru Toxic, apreciata de publicul pitestean

Spectatorii pitesteni s-au intalnit sambata seara, in cadrul Festivalului International de Teatru "Liviu Ciulei" - editia I, cu protagonistii piesei TOXIC pusa in scena de actorii Teatrului "Toma Caragiu" din Ploiesti.TOXIC, in regia lui Florin Piersic Jr, este un spectacol cu gust dulce - amarui ce provoaca spectatorul, intr-o maniera subtila, la retrospectiva propriei relatii.Un spectacol ce pune sub lupa, dincolo de masca afisata in fata societatii, imaginea reala a sase cupluri care, cu ... citeste toata stirea