Pietonul inconstient abandonat de soferul fugar!

Un pieton a fost accidentat grav, miercuri seara, pe DN 7 C, in comuna Malureni. Barbatul in varsta de 66 de ani, se afla in stare critica la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti. Soferul care l-a lovit a fugit de la locul faptei si a fost gasit ieri de politisti. Oamenii legii stiau ca pietonul a fost lovit un Peugeot 407 de culoare crem.Multi dintre soferii care au tranzitat comuna Merisani miercuri seara, au vazut un batran care mergea haotic pe sosea. Conducatorii auto il ocoleau, ... citeste toata stirea