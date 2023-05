Ieri, politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei 1 au continuat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, privind savarsirea infractiunilor de delapidare, fals in inscrisuri sub semnatura privata si abuz de incredere, in care au depistat si retinut un barbat de 31 de ani, din Pitesti.Din cercetari s-a stabilit ca, in cursul anului 2020, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, cel in cauza, avand calitatea de agent de ... citeste toata stirea