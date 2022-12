Pitestenii, campioni nationali la karate!

Record de participare la Campionatul National de Karate Ashihara 2022, la Pitesti Arena: 485 de concurenti, din toata Romania, s-au confruntat, in timpul celor 3 zile de competitie, in 705 lupte!Sportivii Clubului "Ashihara Karate Pitesti" au obtinut nu mai putin de 40 de medalii: 12 de aur, 12 de argint si 16 de bronz - clasamentul general plasand clubul pitestean pe primul loc, in Campionatul National! Locul al II-lea a fost obtinut de Brasov, pe locul al III-lea situandu-se Constanta. ... citeste toata stirea