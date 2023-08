Echipa fanion a judetului incepe aventura din Cupa Romaniei Betano. FC Arges va intalni astazi, de la ora 17.30, in deplasare, pe Vedita Colonesti, reprezentanta judetului Olt in cel de-al treilea esalon fotbalistic al Romaniei.Confruntarea dintre argeseni si olteni conteaza pentru turul III al competitiei KO, faza in care au intrat in competitie si echipele din Liga 2. Vedita Colonesti a bifat doua victorii pana sa ajunga sa intalneasca, acum, FC Arges. Formatia din Liga 3 a trecut de alte ... citeste toata stirea