Pitestenii vor puncte pe terenul campioanei!

Dupa esecurile cu Universitatea Craiova si FCSB, echipa de fotbal a Pitestiului va incerca astazi sa obtina primul punct in confruntarile din Top 6. FC Arges va intalni astazi, de la ora 21.00, in deplasare, pe CFR Cluj, campioana Romaniei, in runda cu numarul 3 a play-off-ului Casa Liga 1.Inaintea acestui duel, formatia pregatita de Andrei Prepelita ocupa locul 6, cu 24 de puncte, iar trupa lui Dan Petrescu se situeaza pe locul 1, cu 42 de puncte, cu 5 mai mult decat FCSB, ocupanta locului ... citeste toata stirea