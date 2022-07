Pitestenii vor sa inceapa sezonul cu dreptul!

FC Arges pregateste cu mare atentie startul noului sezon competitional. Echipa pregatita de Andrei Prepelita va intalni sambata, de la ora 18.30, pe propriul teren, pe UTA, in prima runda a noii editii de campionat.Tehnicianul gruparii din Trivale isi doreste sa inceapa cu dreptul noul sezon: "Suntem in fata primei etape. Ne-am pregatit bine, cinci saptamani de pregatire, de meciuri amicale. Am adus o serie de fotbalisti noi. Sper ca la ora jocului sa fim in forma si sa obtinem victoria. Ne ... citeste toata stirea