Pitestiul participa la Zilele Reciclarii Deseurilor Electrice!

Pitestenii care vor sa scape de deseurile electrice se pot inscrie in programul Zilele Reciclarii Deseurilor Electrice care se desfasoara in orasul nostru pana pe 30 iunie. Actiunea are ca scop cresterea cotei de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si a Deseurilor de Baterii si Acumulatori (DBA).Deseurile electrice mici si bateriile uzate pot fi aduse la Primaria Municipiului Pitesti, in perioada campaniei. Pitestenii au ocazia sa scape de deseurile electrice ... citeste toata stirea