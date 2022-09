Incepand de anul viitor, Pitestiul va avea inca doua crese noi in care copii sa isi desfasoare activitatea in celse mai bune conditii. Anuntul a fost facut de primarul Cristian Gentea dupa intalnirea de joi cu ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.Primarul Cristian Gentea a anuntat semnarea contractului pentru construirea a doua noi crese in Pitesti:"Am semnat, in urma cu putin timp, impreuna cu ministrul Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si ... citeste toata stirea