Plantele acvatice pe care biologii Apelor Romane le cerceteaza pentru a afla cum s-a schimbat echilibrul lacurilor si raurilor VIDEO

La fiecare trei ani, in intervalul iunie - prima jumatate a lunii septembrie, biologii Apelor Romane monitorizeaza, in lacuri si rauri, macrofitele (plantele si muschii) ca sa poata evalua starea acestor ape. Marea "inventariere" va incepe in aproximativ o luna si jumatate, caci perioada de monitorizare este conditionata de perioada de dezvoltare a plantelor. Evaluarea starii ecologice a apelor Anul acesta, campaniile de monitorizare a macrofitelor vor debuta la sfarsitul lunii iulie pentru ... citeste toata stirea