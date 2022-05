Play-out-ul se incheie cu meciul Mioveni- Rapid

LPF a stabilit si programul ultimei etapei din play-out, respective al penultimei runde din play-off. Astfel, FC Arges a fost programata sa joace sambata in deplasare, in timp ce CS Mioveni va evolua luni.Echipa lui Andrei Prepelita va avea meci sambata, 14 mai, in deplasare la Ovidiu, cu Farul Constanta. Penultimul meci de campionat al pitestenilor este programat de la ora 16:30.FC Arges vine dupa un meci de campionat, disputat sambata trecuta, cu CFR acasa (scor 0-6) si dupa meciul de ... citeste toata stirea