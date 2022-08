Ploile au adus cu ele inundatii!

Ploile abundente de ieri, au adus cu ele inundatii in mai multe localitati din judet. Pompierii au fost solicitati sa intervina atat pentru evacuarea apei din curtile oamenilor cat si pentru inundatia unor hale si a unui garaj. In plus, Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea a anuntat ca exista risc de inundatii locale si a cresterii debitului unor rauri, din cauza scurgerilor de pe versanti.Daca in urma cu o saptamana ne plangeam de seceta, dupa ce terenurile agricole au inceput sa se ... citeste toata stirea