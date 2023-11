Podul de la Damboviciara urmeaza sa fie dat in folosinta pana la sfarsitul lunii noiembrie. Este anuntul facut de Nicolae Ciuca, presedintele Senatului, care s-a aflat in Arges, sambata, pentru a vizita constructia. M.S.Primul pod metalic in arc de cerc cu calea de rulare pe partea superioara construit in Romania se afla in comuna Dambovicioara. In maxim o saptamana urmeaza sa fie dat in folosinta.Podul are o lungime de 170 de metri si o inaltime maxima de 31 de metri iar constructia lui a ... citeste toata stirea