In contextul minivacantei prilejuite de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, politistii argeseni, impreuna cu jandarmii argeseni, au desfasurat actiuni pentru informarea participantilor la trafic cu privire la regulile pe care trebuie sa le respecte in trafic pentru prevenirea evenimentelor rutiere, la picnic sau daca, in deplasarile lor, intalnesc animale salbatice.Astfel, astazi, actiunea s-a desfasurat pe DN 7 si DN 7C, in localitatile Valea Ursului si Bascov, avand drept scop cresterea ... citeste toata stirea