Politia atentioneaza soderii asupra anvelopelor de iarna

Politia argeseana atentioneaza soferii asupra riscurilor ce apar cand circula in conditii de iarna, pe drumuri cu zapada, gheata sau polei.Astfel, dotarea autovehiculelor cu anvelope de iarna este obligatorie atunci cand partea carosabila este acoperita cu zapada, gheata sau polei, iar sanctiunea aferenta acestei abateri prevazute de OUG 195/2002R - Codul Rutier, are o valoare ce poate fi cuprinsa intre 1.305 si 2.900 de lei (de la 9 la 20 de puncte-amenda). Totodata, in situatia depistarii, ... citeste toata stirea