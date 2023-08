Politistii pitesteni desfasoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara de acasa a lui Elenei Luminita Voinea , de 41 de ani, din Pitesti.Femeia sufera de afectiuni medicale si a mai avut plecari voluntare. Acesta a plecat de la domiciliul unde locuieste impreuna cu mama sa, politistii Sectiei 4 Politie Pitesti fiind sesizati in cursul noptii trecute.Semnalmentele femii: 1,60 m inaltime, 80 de kg, par saten- roscat prins in coada, ochi caprui, fara semne particulare. ... citeste toata stirea