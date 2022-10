Politist condamnat un an inchisoare cu amanare!

Sentinta Tribunalului Arges din dosarul fostului adjunct al Politiei Mioveni, Marius Aioanei a ramas definitiva prin neapelare. Acesta a facut un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA si ca urmare a intelegerii a primit un an inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei. Asta inseamna ca fostul ofiter ar putea executa pedeapsa doar in cazul in care nu respecta masurile de supraveghere sau comite o alta infractiune.In luna iunie a acestui an, Marius Aioanei a incheiat un acord de ... citeste toata stirea