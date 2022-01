Politist judecat pentru ca a cerut unei tinere favoruri sexuale ca sa nu o amendeze

Un politist din Curtea de Arges va fi judecat, in primavara acestui an, la Judecatoria Topoloveni, pentru folosirea abuziva a functiei in scop sexual. Viorel Dervis este acuzat ca in aprilie 2020 a cerut favoruri sexuale unei tinere in varsta de 18 ani, ca sa nu o amendeze pentru ca nu avea asupra ei declaratia pe propria raspundere, document necesar in perioada starii de urgenta. Tanara careia agentul i-ar fi cerut favoruri sexuale pentru a nu o amenda atat pe ea, cat si pe rudele sale, a ... citeste toata stirea