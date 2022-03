Politist luat taras de un BMW!

O fata de 18 ani si un tanar de 28 de ani sunt acuzati de ultraj dupa ce au acrosat cu masina un politist. Cei doi incercau sa fuga, in urma unui scandal care a avut loc in local, la care au participat in jur de 7 persoane, pentru a nu fi luati la intrebari de oamenii legii sositi la fata locului. Inainte de a demara BMW-ul, tanarul scandalagiu i-a smuls agentului body camera pe care o avea fixata pe uniforma.In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 2.00, dupa ce au baut cu mult ... citeste toata stirea