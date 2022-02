Politista acrosata in mijlocul intersectiei

Un barbat de 37 de ani este cercetat penal pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a acrosat cu autoturismul o politista care dirija traficul intr-o intersectie din orasul Stefanesti.La fata locului a fost solicitat un echipaj medical, in urma evaluarii preliminare rezultand ca politista a suferit leziuni usoare. Politistii Serviciului Rutier Arges desfasoara cercetari pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul, in cadrul unui dosar penal care vizeaza ... citeste toata stirea