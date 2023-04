In minivacanta de 1 mai, politistii argeseni au intensificat actiunile, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii publice.Astfel, ieri, aproape 400 de politisti argeseni au intervenit la72 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.Au fost aplicate peste 250 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 76.337 de lei.De asemenea, politistii rutieri au desfasurat activitati pentru prevenirea accidentelor de circulatie.Au fost retinute, in vederea suspendarii ... citeste toata stirea