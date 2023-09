Politistii argeseni s-au oferit voluntari, astazi, in cadrul campaniei ,,Let's Do It, Romania!", alaturi de ceilalti colegi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Pentru ca suntem oameni de actiune, care cred in puterea exemplului, ne-am mobilizat pentru a ajuta la protejarea mediului inconjurator, prin colectarea deseurilor.Astfel, polititistii argeseni, unii insotiti de familii, s-au implicat in activitatile care au fost derulate in cadrul actiunii "Ziua de Curatenie Nationala", in zona ... citeste toata stirea