Politistii din Mioveni cerceteaza moartea suspecta, inainte de nastere, a unui fat

Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Mioveni au deschis un dosar penal si au dispus efectarea unei autopsii pentru stabilirea conditiilor in care a survenit decesul unui fat. Tragedia familiei din Mioveni s-a intamplat in 17 februarie 2022. Trei zile mai tarziu, luni, 20 februarie 2022, Politia orasului Mioveni a fost sesizata prin plangere scrisa, referitor la modalitatea in care a survenit decesul unui fat (inaintea nasterii) si activitatea unui medic de ... citeste toata stirea