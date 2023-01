Politistii i-au disciplinat pe pietoni cu avertismente!

Luni, 30 ianuarie , politistii rutieri argeseni au desfasurat activitati de prevenire a evenimentelor rutiere in care sunt implicati pietonii, in special ca urmare a traversarilor neregulamentare, anunta reprezentantii IPJ Arges.Actiunea s-a desfasurat la nivelul intregului judet, atat in mediul urban, cat si in mediul rural si a avut in atentie pietonii care nu respecta normele privind circulatia pe drumurile publice.Actiunea a avut, in primul rand scop preventiv, vizand constientizarea ... citeste toata stirea