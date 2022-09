Politistii si inspectorii RAR au organizat o actiune comuna!

In zilele de 02 si 03 septembrie a.c., in intervalul orar 21.00-00.00, politistii din cadrul Biroului Rutier Pitesti, impreuna cu reprezentantii Registrului Auto Roman Arges, au actionat, in municipiul Pitesti, pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, anunta IPJ Arges.Politistii din cadrul Biroului Rutier Pitesti, impreuna cu reprezentantii R.A.R. Arges, au actionat, in acest sfarsit de saptamana, in municipiul Pitesti, in zona Finantelor Publice, respectiv strada Egalitatii-Calea ... citeste toata stirea