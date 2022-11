Politistii spagari, condamnati!

Trei ani inchisoare, cu suspendare, atat au primit cei doi politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Pitesti, acuzati de luare de mita. Curtea de Apel Pitesti a dat sentinta definitiva. Cei doi au fost prinsi in flagrant de investigatori sub acoperire in timp ce luau spaga de la conducatori auto pentru incalcari la regimul rutier. Din cercetari a reiesit ca agentii ii minteau pe soferi ca au dat in radar cu viteza excesiva si ca sa nu le ia permisul pretindeau diverse sume.In luna decembrie a ... citeste toata stirea